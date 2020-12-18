Fransa'da Macron'un Elysee Sarayı'nda verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusu
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Fransa'da Macron'un Elysee Sarayı'nda verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusu

18.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:56
Fransa'da Macron'un Elysee Sarayı'nda verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusu

Fransa'da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önceki akşam düzenlediği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fransa'da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önceki akşam düzenlediği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, 16 Aralık Çarşamba akşamı Elysee Sarayında Başbakan Jean Castex dahil 10'dan fazla davetlinin katıldığı bir yemek düzenledi.

Fransa Koronavirüs Mağdurları Kolektifi ile serbest meslek ve restoran sahiplerine ait Les Pendus derneklerinin görevlendirdiği avukat Fabrice Di Vizio, Cumhurbaşkanı Macron'un dün Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından Paris kamu savcılığına, Başbakan hariç yemeğe katılan tüm davetliler hakkında diğerlerinin hayatını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulundu.

Başbakanı yargılamaya yetkili Cumhuriyet Adalet Mahkemesine ise Castex hakkında şikayette bulunan Di Vizio, yayımladığı basın açıklamasında, aciliyet gerektirmeyen yemekte Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini vurguladı.

Fransa ceza kanununda başkalarının hayatını tehlikeye atma suçu 1 yıl hapis ve 15 bin avro parayla cezalandırılıyor.

Söz konusu yemek daveti, sokağa çıkma yasağının başlamasından saatler sonra bitmişti.

Macron'un dün Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından yemeğe katılanlardan Başbakan Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand temaslı sayılarak 7 gün karantinaya girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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