Fransa'da Macron çiftinin eski imaj danışmanı, "tanık korkutma" suçlamasıyla adli gözetim altında
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Fransa'da Macron çiftinin eski imaj danışmanı, "tanık korkutma" suçlamasıyla adli gözetim altında

Fransa'da Macron çiftinin eski imaj danışmanı, 'tanık korkutma' suçlamasıyla adli gözetim altında
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşinin eski imaj danışmanı Michele Marchand, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı davada tanık korkutma ve suç örgütü kurmakla suçlanarak adli gözetim altına alındı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşinin eski imaj danışmanı Michele Marchand, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı davada tanık korkutma ve suç örgütü kurmakla suçlanarak adli gözetim altına alındı.

Sarkozy'nin 2007'de seçim kampanyası için Libya'dan yasa dışı maddi destek almaktan yargılandığı dava kapsamında yürütülen soruşturmada, 3 Haziran perşembe günü evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Marchand'a 48 saatlik gözaltı süresinin ardından "ifadesini değiştirmesi için tanık korkutma" ve "organize suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları yöneltildi.

Macron çiftinin eski imaj danışmanı Marchand, adli gözetim altına konuldu.

Savcılık, "Mimi" olarak da bilinen Marchand'ın, davada Sarkozy'nin eski Libya lideri Muammer Kaddafi'den finansal destek aldığını belirten iş insanı Ziad Takieddine'in geçen yıl kasım ayında ifadesini değiştirmesindeki rolünü kanıtlamaya çalışıyor.

Takieddine, geçen yıl Paris Match dergisine verdiği röportajda, o zamana kadar kesin bir dille suçladığı eski Fransa Cumhurbaşkanı için, "Sarkozy, seçim için tek bir kuruşa bile dokunmadı." demiş ve önceki ifadeleri için "zorla yalan ifade verdirildiğini" söylemişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim, sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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