Fransa'da lüks araç bayiinde yangın: 40 araç kül oldu
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Fransa'da lüks araç bayiinde yangın: 40 araç kül oldu

01.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:07
Fransa'da lüks araç bayiinde yangın: 40 araç kül oldu

Fransa'nın Yvelines bölgesinde bulunan lüks araç bayisinde yangın çıktı.

Fransa'nın Yvelines bölgesinde bulunan lüks araç bayisinde yangın çıktı. Yangında 40 lüks araç kullanılmaz hale geldi.

Fransa'nın Yvelines bölgesinde bulunan Chambourcy komününde lüks araçların bulunduğu bir bayiide çıktı. Gökyüzünü kaplayan yangına İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bayiideki sıfır kilometre araçlar küle döndü. Yvelines İtfaiye Departmanı olayal ilgii yaptığı açıklamada," Yangında can kaybı yok. 40 lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklıma şüphesi olduğu yönündeki ihbarlar değerlendiriliyor" denildi. Çıkan yangında lüks otomobil bayiindeki maddi zararın yaklaşık 800 bin euro olduğu ifade edildi.


Fransa'da lüks araç bayiinde yangın: 40 araç kül oldu
Fransa'da lüks araç bayiinde yangın: 40 araç kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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