Fransa'da Lübnanlı rahip Labaki'ye 3 çocuğa cinsel istismardan 15 yıl hapis cezası

Fransa'da Lübnanlı rahip Mansur Labaki, 3 kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Caen Mahkemesi, 1991-1998 döneminde Caen'ın yakınlarındaki Douvres-la-Delivrande kentinde Lübnanlı yetim çocuklara yönelik açtığı ve yönettiği yurtta 3 kız çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 81 yaşındaki rahip hakkındaki kararını dün açıkladı.

Labaki'ye gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, rahibin mağdurlara ve ailelerine doğrudan veya dolaylı şekilde baskı da uyguladığını belirtti.

Lübnan'a sığınan Labaki'nin duruşmaya katılmadığı kaydedildi.

Labaki tarafından 13 yaşında cinsel istismara uğradığını belirten mağdurlardan biri, Nisan 2013'te Caen Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Labaki hakkında 2016'da uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.

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