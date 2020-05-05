Fransa'da liselilere diz çökertilerek, ters kelepçe takılması hakkında soruşturma başlatıldı
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:52
Fransa’da 2018 yılında Paris yakınlarındaki Mantes-la-Jolie kasabasında, çok sayıda lise öğrencisini diz çökerterek, ters kelepçeyle uzun süre bekleten polis görevlileri hakkında “işkence” suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Fransa'da 2018 yılında Paris yakınlarındaki Mantes-la-Jolie kasabasında, çok sayıda lise öğrencisini diz çökerterek, ters kelepçeyle uzun süre bekleten polis görevlileri hakkında "işkence" suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Soruşturma hakimi, kasabadaki liselilerin eylemlerinde, bazı araçların ateşe verilmesinin ardından sayıları 151'i bulan öğrenciyi toplu halde diz çökertip, terk kelepçeyle uzun müddet bekleten polislerin, "işkence uyguladığı" suçlamasını araştıracak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com