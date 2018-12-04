Fransa'da Lise Öğrencilerinden 'Eğitim Reformu' Protestosu

Fransa'nın Bordeaux kentinde bir araya gelen lise öğrencileri, sarı yelekliler' protestoları kapsamında dün Fransız hükümetinin eğitim reformlarını protesto ederek, yol kapattı.

France 24 yüzlerce lise öğrencisinin düzenlediği eylemin saatlerce sürdüğünü belirterek, öğrencilerin görüşlerini aldı. Öğrenciler protestolara ilişkin Hepimiz Macron'a karşıyız. Hepimiz fakirden alıp zengine veren Macron'a karşıyız. Hepimiz bundan bıktık. Vergilere, eğitim reformlarına karşı yapılan bu aynı kavganın içinde yer alıyoruz. Vergiler bizim geleceğimiz. Ailelerimiz vergi ödüyor, yakın gelecekte biz de ödeyeceğiz ve bu vergiler çok yüksek, bir hiç için çalışıyoruz, vergi ödemek için çalışıyoruz dedi. Öğrenciler sloganlar da atarak eylemlerini sürdürdü.

Bu arada ülkenin kuzeyindeki bir banliyöde ise iki yüz genç, otobüs durağını tahrip edip, bir araba yaktı.