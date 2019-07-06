Fransa'da lise bitirme sınavında not skandalı

Fransa'da lise bitirme sınavı olarak bilinen Baccalaureat'da cuma günü 743 bin öğrencinin sınav sonuçları açıklandı. Ancak yüzlerce öğretmenin grev yapması nedeniyle sınav kağıtları okunmayan yaklaşık 30 bin öğrenciye 'okul ortalaması' dikkate alınarak not verildi.

Sınavları değerlendirmeye alınmayan birçok öğrenci sınav sonucuna göre değil sene ortalamasına göre not aldı. Fransız Milli Eğitim Bakanlığın uygulaması öğretmen ve öğrenci sendikaları tarafından skandal olarak değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin bilerek sınav kağıtlarını geciktirmesini "sabotaj" olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle