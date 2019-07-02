Fransa'da lise bitirme sınavı sorularının çalındığı iddiasıyla 13 öğrenci gözaltına alındı
Fransa’da lise bitirme sınavı olarak bilinen BAC’da soru çalma iddiasıyla ilgili 13 öğrenci gözaltına alındı.
Fransa'da üniversiteye girişi etkileyen ve lise bitirme sınavı olarak bilinen Baccalaureat'da (BAC) soru çalma iddiasıyla ilgili 13 öğrenci gözaltına alındı. Sınava girdiği tespit edilen 13 kişiden altısının 18 yaşından küçük olduğu açıklandı.
Soruları sızdırmakla suçlanan 13 kişinin 10'u başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki kurumlardan, diğerleri ise Marsilya'daki lise öğrencileri. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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