Fransa'da lise bitirme sınavı öncesi çalınan sorular ve cevapları sosyal medyaya düştü

Fransa'da lise bitirme sınavı öncesi çalınan sorular ve cevapları sosyal medyaya düştü

Fransa'da üniversiteye giriş puanlarını etkileyen lise bitirme sınavı Bac'da matematik sorularının sınav öncesi sızdırıldığı iddiası gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı sınavın tekrarlanmayacağını söylerken çalıntı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Fransa'da lise bitirme sınavı öncesi çalınan sorular ve cevapları sosyal medyaya düştü

Fransa'da üniversiteye giriş puanlarını etkileyen lise bitirme sınavı Bac'da matematik sorularının sınav öncesi sızdırıldığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili şikayetçi olurken, sınavın tekrarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Fransa'da öğrencilerin liseyi bitirmek için girdiği ve üniversiteye girişte etkili olan sınav öncesi soruların mesajlaşma uygulamasında yayımlandığı iddiası bakanlığı harekete geçirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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