Fransa'da ligler askıya alındı Geçtiğimiz hafta korona virüs nedeniyle seyirci kısıtlaması getirilen Fransa Birinci Futbol Ligi, süresiz şekilde askıya alındı.

Geçtiğimiz hafta korona virüs nedeniyle seyirci kısıtlaması getirilen Fransa Birinci Futbol Ligi, süresiz şekilde askıya alındı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta futbol maçlarına seyirci kısıtlaması getirilen Fransa'da yeni bir karar alındı. Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ligue 1 ve Ligue 2 dahil olmak üzere, tüm kategorilerdeki liglerin ve maçların bugünden itibaren, süresiz askıya alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA