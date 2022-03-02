Fransa'da Le Pen'in, "Putin'li afişlerinin imhasını istediği" iddiası

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le tokalaştığı fotoğrafının yer aldığı kampanya broşürlerinin imha edilmesini istediği belirtildi.

Fransız Liberation gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası, Le Pen'in 2017'de Rusya ziyaretinde çektiği söz konusu fotoğraf karesinin yer aldığı ve halihazırda dağıtılmamış olan binlerce broşürü imha etmesi talimatı verdiğini iddia etti.

Fransız basınında da aşırı sağcı adayın, Avrupa'da Putin'e yönelik yükselen tepkilerden çekindiği için kampanya ekibine bu istekte bulunduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, Le Pen'in ekibi ise iddiaları yalanladı.

Le Pen: "Putin haksız, kırmızı çizgiyi aştı"

BFMTV kanalına konuk olan Le Pen, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Fransa'ya sığınmak isteyen Ukraynalı mültecilerin ağırlanması gerektiğini belirtti.

Aşırı sağcı aday, Macaristan ve Polonya başbakanlarına, Fransa'ya gelmek isteyen Ukraynalı mültecilere ulaşım desteği sağlanmasıyla ilgili atılan adımları destekleyeceğini ilettiğini belirtti.

Suriyeli ve Afgan mülteciler ile Ukraynalı mültecilere yönelik tutumunda, Müslüman Hıristiyan ayrımı gibi çifte standart olup olmadığı sorusu yöneltilen Le Pen, farklı tutumunu, Ukrayna'nın bir Avrupa ülkesi olmasıyla gerekçelendirdi.

2017'de Rusya ziyareti esnasında Putin ile tokalaşırken çekildiği fotoğrafın anımsatılması üzerine Le Pen, "Vladimir Putin haksız, kırmızı çizgiyi aştı. Ukrayna'ya saldırdı, ülkenin sınırlarını ve egemenliğini ihlal etti. Bu kabul edilemez." dedi.