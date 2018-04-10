Fransa'da Laiklik Tartışması Alevlendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Piskoposlar Birliği üyelerine yaptığı konuşmada, Kilise ve devlet arasındaki "yıpranmış" bağları "onarmak" gerektiğini ifade etmesi, Fransa'da laikliğin tehlikede olduğu tartışmasını ortaya çıkardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Piskoposlar Birliği üyelerine yaptığı konuşmada, Kilise ve devlet arasındaki "yıpranmış" bağları "onarmak" gerektiğini ifade etmesi, Fransa'da laikliğin tehlikede olduğu tartışmasını ortaya çıkardı.
Kaynak: Euronews.com