Fransa'da kuyumcuda silahlı soygun

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Champs-Elyssee'de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu. Cadde üzerindeki ünlü bir kuyumcuya giren silahlı soyguncular, çalışanı etkisiz hale getirerek 200 bin euro değerinde mücevheri çalıp kaçtı. Çevredekilerin ellerinde sopayla soyguncuları kovalamasına rağmen soyguncular hiçbir iz bırakmadan geldikleri motorlarla olay yerinden uzaklaştı. Polis soyguncuları yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Kaynak: İHA