Fransa'da kuş gribi nedeniyle 1 milyon kümes hayvanı daha itlaf edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da kuş gribi nedeniyle 1 milyon kümes hayvanı daha itlaf edilecek

Fransa'da kuş gribi nedeniyle 1 milyon kümes hayvanı daha itlaf edilecek
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle 3 haftada 1 milyon kümes hayvanının daha itlaf edileceği duyuruldu.

Fransa'da kuş gribi salgınının yayılması nedeniyle 3 haftada 1 milyon kümes hayvanının daha itlaf edileceği duyuruldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede 216 noktada kuş gribi belirlendi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, kümes hayvanı çiftliklerinde tarama yapılacağı ve 3 haftada 1 milyon kanatlının daha itlaf edileceği belirtildi.

Kuş gribinin en çok ülkenin kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görüldüğü ve itlafların çoğunun burada yapılacağı ifade edilen açıklamada, Gers bölgesinin batısı ile Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki çiftliklerin de itlaf kapsamında olduğu aktarıldı.

Son uygulamayla ülkede yılbaşından bu yana itlaf edilen kümes hayvanı sayısı en az 2,5 milyona ulaşmış olacak.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

Kuş Gribi, Fransa, Tarım, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title