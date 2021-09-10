Fransa'da kuş gribi alarmı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da kuş gribi alarmı

Fransa'da kuş gribi alarmı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ardennes'te kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi.

France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Münir Özkul Haluk Levent Şevket Çoruh
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Burak Yılmaz Lionel Messi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fransa'da kuş gribi alarmı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:12:40. #1.16#

title