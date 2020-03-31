Fransa'da kulaktan kulağa ün kazanan 7. Koğuştaki Mucize filmi hakkındaki yorumlar nasıl? Fransa'da film ve dizi izleme platformu Netflix üzerinde geçen hafta en çok izlenen film olan Türk filmi "7. Koğuştaki Mucize", sosyal medyanın ve basının odağı oldu

Fransa'da film ve dizi izleme platformu Netflix üzerinde geçen hafta en çok izlenen film olan Türk filmi "7. Koğuştaki Mucize", sosyal medyanın ve basının odağı oldu.

Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken kulaktan kulağa tavsiyelerle yayılan film, tüm ülkede kendinden bahsettirir hale geldi. "Le film turc" (Türk filmi) lakabını alan yapım, Twitter ve Facebook üzerinde sohbetlerin konusu oldu. Euronews.com'da Görüntüle