Fransa'da Krize Yol Açan Benalla Milyonların Önünde Açıklama Yaptı

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girerek eylemci döven Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla, yol açtığı kriz hakkında televizyonda açıklama yaptı.

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde çevik Kuvvet kılığına girerek eylemci döven Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla, ülkenin en çok izlenen televizyon kanalında açıklama yaptı. Benalla, 1 Mayıs eylemcisini dövdüğü ve birçok ayrıcalığa sahip olduğunun ortaya çıkmasından sonra ilk kez televizyonda konuştu. Benalla'nın hem kendini savunduğu hem de Cumhurbaşkanına yapılan suçlamaları temizlemeye çalıştığı programı yaklaşık 4 milyon kişi izledi.

Programda olayın şahsi bir hatadan devlet meselesine çevrildiğini dile getiren Benalla, "Benim hatamı muhalefet, Cumhurbaşkanı ile hesaplaşmak için kullandı" dedi. Macron'un yaptıklarını "ihanet" olarak nitelendirmesini doğru bulduğunu söyleyen Benalla, "Cumhurbaşkanımızı medyatik bir fırtınaya düşürdüğüm için ihanet etmiş oldum. Onu bundan koruyamadım" dedi.

Muhalefetin kendi hatasını Macron'un hatası olarak göstermeye çalıştığını ifade eden Benalla, "Çevik kuvvet kılığına girmedim. Beni gözlemci olarak davet ettiler, ben de icabet ettim. Kendim teklif etmedim. Eylemcilerle karışmamam için polis üzerimdekileri bana kendisi verdi" diye konuştu.

Eylemcileri dövmediğini söyleyen Benalla, "Etkisiz hale getirmeye çalıştım. Şiddet kullanmadım. Polis yetkisini kullanmadım. Bir vatandaşlık görevi yaptım. Çevik kuvvet zor durumdaydı. Durduramadıkları şiddetli eylemcileri etkisiz hale getirmeye çalıştım" dedi.

Güvenlik görüntülerini polis yardımı ile almakla da suçlanan Benalla, "1 Mayıs olayları üzerine ceza aldım. İsmini vermeyeceğim bir polis memuru, savunmam için işe yarayacağını söyleyerek bana işe yarayacak şiddetli eylemci görüntülerinden bahsetti ve teslim etti. Ben de kabul ettim. Görüntüleri kendim istemedim" dedi.

Öte yandan Benalla'nın kanala verdiği röportajda birçok soru ve cevabın kesildiği öğrenilirken, uzmanlar röportajla ilgili "çok iyi hazırlanılmış stratejik iletişim" nitelendirmesi yaptı. - PARİS