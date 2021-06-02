Fransa'da kriz: Birçok bölgede acil hatlar çöktü
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Fransa'da kriz: Birçok bölgede acil hatlar çöktü

Fransa'da kriz: Birçok bölgede acil hatlar çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'da saatlerdir acil hatlara ulaşılamadığı bildirildi.

Fransa'da saatlerdir acil hatlara ulaşılamadığı bildirildi. Ülkede birçok bölgede polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çalışmazken, konu ile ilgili bakanlıklar arasında bir kriz birimi oluşturuldu.

Fransa'da 15, 17, 18, 112 gibi acil durum hatlarının çöktüğü ve birçok kentte acil durum hatlarına ulaşılamadığı bildirildi. Sivil Güvenlik Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, acil durum hatalarına birçok kentte ulaşılamadığı doğrulanarak, arızanın polis, itfaiye, jandarma ve ambulans hattı gibi acil hatlara ulaşımı engellediği bildirildi. Konu ile alakalı bakanlıklar arası bir kriz birimi oluşturulurken, özellikle Drome ve Vaucluse kentlerinde arızanın giderilmesi için çalışıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tüm acil durum hatları arızalı, ancak tüm ülke genelinde etkin bir arıza değil" ifadeleri kullanıldı.

Acil hatlardaki arızanın, hatların operatörü olan Orange firmasındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı ifade edildi. Sosyal medyada ise vatandaşlar, duruma tepki göstererek, özellikle hırsızların bu durumdan istifade edebileceği dile getirildi.

(Özlem Kaplan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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