Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Fransa'da 368 bin 149 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 341 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 59'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 368 bin 149 artışla 12 milyon 573 bin 263'e yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 3 bin 969'u yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 371 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 26,41 arttı.

Fransa'da 5 Ocak'ta 332 bin 252 vaka açıklanmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title