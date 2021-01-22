Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
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Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

22.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:40
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 292 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 11 bin 257'ye yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 292 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 11 bin 257'ye yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 323 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 330 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 647'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 292 artışla 3 milyon 11 bin 257'ye, günlük ortalama vaka sayısı 18 bin 364'e yükseldi.

2 bin 912'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 908 kişinin tedavisi sürerken hastanelerde bulunanların sayısı da artmaya devam ediyor.

İyileşenlerin sayısı 1284 artışla 215 bin 822'ye ulaşırken Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 963 bin 139'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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