Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ilk adımı 11 Mayıs'ta atılacak
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Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ilk adımı 11 Mayıs'ta atılacak

Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ilk adımı 11 Mayıs'ta atılacak
07.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:06

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ilk adımının 11 Mayıs'ta atılacağını bildirdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ilk adımının 11 Mayıs'ta atılacağını bildirdi.

Philippe, düzenlediği basın toplantısında, 11 Mayıs'tan itibaren yeni aşamaya geçileceğini ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ülkenin büyük bölümünde salgının yavaşladığını ancak başkent Paris'te durumun kritik olduğunu ifade eden Philippe, salgının durumunu ve tedbirleri 2 Haziran'da tekrar değerlendireceklerini kaydetti.

Philippe, Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Mayotte'ta Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmayacağını belirtti.

Yaşlılara ve kronik hastalığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmeyeceğini ancak dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Philippe, salgının etkili olduğu bölgelerde ortaokulların ve parkların açılmayacağını aktardı.

Philippe, Fransızların 11 Mayıs'tan sonra sokağa çıktıklarında sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Başbakan Philippe, salgının etkili olmadığı bölgelerde lise, kafe ve restoranların haziran başında açılabileceğini belirtti.

Kovid-19 belirtileri gösterenlere test

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 belirtileri gösterenlere ve enfekte olan kişilerle temasta bulunanlara test yapılacağını söyledi. Veran, yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına 1000-1500 avro prim verileceğini de dile getirdi.

Okulların yüzde 80-85'i açılacak

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de ülkedeki okulların yüzde 80-85'inin gelecek hafta açılacağını belirtti.

Blanquer, ilkokulların 11 Mayıs'tan itibaren ve salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokulların 18 Mayıs'ta açılacağını ifade etti.

Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu

Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin gözetileceğini söyledi.

Başkent Paris'te 11 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma araçların yüzde 75'inin çalışacağını aktaran Borne, Paris'te sabah ve akşam saatlerinde sadece mazeretleri olanların toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini belirtti.

Borne, toplu taşıma araçlarında 11 yaşından büyük olanlara maske takmanın zorunlu olacağını, bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesileceğini kaydetti.

Elisabeth Borne, toplu taşıma araçlarının her gün en az bir kez dezenfekte edileceği bilgisini paylaştı.

Dolaşım serbest hale geliyor

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşımın serbest olacağını ancak 100 kilometrenin üzerinde seyahatlerin zorunlu hallerde yapılabileceğini söyledi.

Bu tarihten itibaren küçük müzelerin, kütüphanelerin açılacağını ifade eden Castaner, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını belirtti.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkede ekonomik hayatın tekrar başlaması gerektiğine dikkati çekerek, iş yerlerinin, mağazaların ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağını ancak kafe ve restoranların kapalı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 809'a, vaka sayısı ise 208 bin 698'e yükseldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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