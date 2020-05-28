Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama
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Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçildi.

Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama
28.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:21

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçildi.

Başbakan Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgınla ilgili durumun iyi olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Şu an yoğun bakım ünitelerinin yüzde 30'unun dolu olduğunu ifade eden Philippe, ülkenin Kovid-19 haritasını güncellediklerini, bölgeleri virüsün yoğunluğuna göre "yeşil" ve "turuncu" renklere ayırdıklarını, sadece Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin "turuncu" renkte olduğunu belirtti.

Philippe, ülkede ekonominin tekrar canlanması gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 hastaları dijital takibe alınacak

2 Haziran'da ülke genelindeki kafe, bar, restoranların yeniden açılacağı bilgisini paylaşan Philippe, ancak Ile-de-France bölgesindeki kafe ve restoranların sadece açık alanlarının kullanılmasına izin verileceğini söyledi.

Philippe, buralarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması ve bir masada en fazla 10 kişinin bulunması gerektiğini aktardı.

Kovid-19 hastaları ve onunla temasa geçen kişileri dijital takibe almayı amaçlayan akıllı telefon uygulamasının kullanımını tavsiye eden Philippe, "StopCovid" adlı bu uygulamanın 2 Haziran'dan itibaren yüklenebileceğini belirtti.

Philippe, bu uygulamanın kullanıcıların konumunu tespit etmediğini aktardı.

Park ve bahçeler açılıyor

2 Haziran'dan itibaren evin 100 kilometre ötesine getirilen seyahat yasağının kalktığını duyuran Philippe, bu hafta sonu itibarıyla ülke genelindeki park, bahçe, plaj ve müzelerin açılacağını kaydetti.

Philippe, kamuya açık birçok yerde maske takmanın zorunlu olabileceğini, bunun kararını belediye başkanlarının vereceğini söyledi.

Paris dışındaki kentlerde 2 Haziran'da havuz, spor ve tiyatro salonlarının yeniden açılacağını ifade eden Philippe, sinemaların 22 Haziran'da hizmete başlayacağını belirtti.

Avrupa içerisinde ve dışındaki seyahatler

Philippe, 21 Haziran'a kadar 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi ile eğlence yerleri ve stadların açık kalmasının yasaklandığını belirtti.

15 Haziran'dan itibaren Avrupa içerisinde seyahatlerin serbest olmasını ümit ettiğini açıklayan Philippe, Avrupa dışındaki seyahatler konusunda 15 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) ile karar vereceklerine dikkati çekti.

Philippe, halkı bilinçli şekilde hareket etmeye davet ederek, salgının durumuna göre alınan bu kararları gözden geçirebilecekleri uyarısında bulundu.

Edouard Philippe, salgına ilişkin gidişatı 22 Haziran'da yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 belirtisi gösteren herkese test kapasitelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de ülke genelindeki tüm okulların ve liselerin 2 Haziran'dan itibaren kademeli olarak açılacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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