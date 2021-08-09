Fransa'da "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı

Fransa'da bölgeler arası yolculuklar, hastane, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarına giriş için zorunlu tutulan "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı.

Fransa'da bölgeler arası yolculuklar, hastane, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarına giriş için zorunlu tutulan "Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı. Uygulamada, bu mekan ve etkinliklere girişte Kovid-19 aşılarını tamamlayan, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi olan, ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşenlere verilen karekod okutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaaddin Doğru