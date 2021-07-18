Fransa'da Kovid-19 sağlık kartı ve aşı zorunluğu karşıtı gösterilere en az 114 bin kişi katıldı

Fransa'nın birçok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerine 114 bin kişi katıldığı bildirildi.

Fransa'nın birçok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerine 114 bin kişi katıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Perpignan, Lille ve Toulouse gibi çok sayıda kentte düzenlenen gösterilere 114 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Paris'te düzenlenen 3 ayrı protestoda toplam 18 bin göstericinin bulunduğu aktarıldı.

Diğer yandan protesto organizatörleri, ülke genelinde gösterilere katılanların sayısını 150 bin olarak açıkladı.

Güvenlik güçleri, Lyon'daki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Hükümet sözcüsü: "Ya genel aşılama ya da virüs tsunamisi"

Hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilen ve sağlık kartı uygulamasını yürürlüğe sokmaya hazırlanan Fransa'da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, aşı karşıtlarının azınlıkta olduğunu söyledi.

Attal, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta, bugün ülke genelinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulamasına karşı düzenlenen geniş katılımlı protestoları yorumladı.

Katılımcıların hükümetin sağlık önlemlerine ilişkin eylem tarzına tepki verdiğini, bazılarının hükümeti yetkiyi kötüye kullanmakla suçladığını belirten Attal, gösterilere katılan aşı karşıtlarının ise azınlığı oluşturduğu ve onların seçimlerinin aşı olanları etkilemesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Gabriel Attal, aşı olan 37 milyon kişiye tereddütte olan aile üyelerini, arkadaşlarını iknada hükümete yardım etme çağrısında bulunarak, "Net olmak zorundayız, artık ya genel aşılama, ya da virüs tsunamisi, başka yol yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru