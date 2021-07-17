Fransa'da Kovid-19 sağlık kartı karşıtları protesto düzenledi
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Fransa'da Kovid-19 sağlık kartı karşıtları protesto düzenledi

Fransa'da Kovid-19 sağlık kartı karşıtları protesto düzenledi
Anadolu Ajansı / Esra Taşkın - Haberler | Güncel

Fransa'nın birçok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.

Fransa'nın birçok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.

Başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Perpignan, Lille ve Toulouse kentlerinde binlerce kişi hastane ve bakımevi çalışanlarına aşının zorunlu hale getirilmesine ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkmak için sokaklara döküldü.

Paris'in 3 ayrı yerinde düzenlenen gösterilere başta Sarı Yelekliler, hastane ve bakımevleri çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duyurduğu ve pazartesi günü bakanlar kurulunda kabul edilmesi beklenen Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilmesine ve aşı zorunluluğuna tepki için yürüyüş düzenledi.

"Diktatör Macron", "Sağlık diktatörlüğüne hayır", "Macron istifa", "Özgürlük" sloganları atan göstericiler hükümetin kararlarını geri çekmesini istedi.

Protesto yürüyüşüne katılan Emel, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşlı ve korunmasız kişilerin bulunduğu bir bakım evinde çalıştığını belirtti.

Aşı karşıtı ya da yanlısı olmadığını ancak özgürlüğü savunduğunu vurgulayan Emel, "Diktatörlükte yaşıyoruz, Cumhurbaşkanı 6 ay önce aşı zorunluluğunun söz konusu olmadığını belirtmişti, birkaç ay sonra ise çocuklarımızı, ailemizi, hemşireleri ve bakıcıları aşılamak zorunda olduğumuzu söylüyor. Bence bu diktatörlük, bunu reddediyorum." diye konuştu.

Emel, polis ve jandarmaya aşı zorunluluğu yokken, Cumhurbaşkanı Macron aşı olmamışken kendilerine ve halka aşıyı dikte etmelerine karşı çıktığını kaydetti.

Göstericilerden Celine C. de Kovid-19 sağlık kartı taşımayanların restoranlara ve diğer sosyal alanlara gitmekten menedildiğini, bunun gizli bir ayrımcılık olduğunu ifade etti.

"Bu tamamen diktatörlük, bir yanda aşıyı zorlamayacağını söylüyor, diğer yandan aşı olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Ayrıca birçok bakıcı istifa ediyor." diyen Celine C, birçok ekonomik sıkıntının yaşandığı ülkede bu uygulamaların durumu daha da kötüleştireceğinin altını çizerek söz konusu kararlara karşı direneceklerini aktardı.

Sarı Yelekli 74 yaşındaki Francine de özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı çıkmak, 12 ve 22 yaşında torunlarına aşının zorunlu tutulmasını protesto için bugün meydanlarda olduğunu dile getirdi.

Diğer yandan Lyon'daki göstericileri dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı öğrenildi.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esra Taşkın

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