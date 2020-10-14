Fransa'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları geri geldi

Son dönemde koronavirüs vaka sayılarının arttığı Fransa'da, salgınla mücadele kapsamında yeni bir karar alındı. Fransa'da, 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde saat 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısa sürede Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da, salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Ülkede, 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde saat 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

13 EKİM TARİHİNDE 12 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Fransa'da, koronavirüs salgınında 13 Ekim tarihinde 12 bin 993 vaka belirlendi. Ülkede 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 933'e ulaştı.

SAĞLIK ALANINDA YENİDEN OHAL İLAN EDİLDİ

Fransa'da, salgında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa'da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart'ta geçilen ve 10 Temmuz'da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan