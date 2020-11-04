Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü

04.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:38
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 394 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 394 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

- Pakistan'da 24 saatte koronadan 18 kişi öldü
- Pakistan'da 24 saatte koronadan 18 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 437 korona virüs vakası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Burak Özçivit Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:38:25. #1.15#
title