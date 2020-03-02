Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Fransa'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Fransa'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, başkent Paris'in yaklaşık 94 kilometre kuzeyindeki Compiegne kentinde 89 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kovid-19'a yakalananların sayısının da 130'dan 191'e çıktığını ifade eden Salomon, bunlardan 38'inin virüsün görüldüğü ülkelerden Fransa'ya geldiğini söyledi.
Fransız basınındaki haberlere göre, salgından etkilenenler arasında Crepy-en-Valois Belediye Başkanı Bruno Fortier de bulunuyor.
Salgın nedeniyle daha önce 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Bu arada, Oise Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Louis le Franc'ın tedbir amacıyla karantinada tutulduğu bildirildi.
Paris'te 20-23 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Paris Kitap Fuarı'nın da iptal edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etmişti.
Kovid-19 nedeniyle Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirilmişti.
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Kaynak: AA