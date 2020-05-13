Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti
13.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:24

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 507 artışla 214 bin 169'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 428'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 71 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 35 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 888 artarak 58 bin 673'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 101'e, bakımevlerinde ise 9 bin 973'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 74'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla düşüş oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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