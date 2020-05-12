Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine yaklaştı
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine yaklaştı

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine yaklaştı
12.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:50

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e çıktı.?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 478 artışla 213 bin 662'ye ulaştı. ?

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 542'si yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 595 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 34 gündür düşüyor.?

İyileşen kişi sayısı da 1118 artarak 57 bin 785'e ulaştı. ?

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 348 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 3'e, bakımevlerinde ise 9 bin 988'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 991'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.

Fransız ordusunda vaka sayısı 1771'e yükseldi

Öte yandan, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Senato'da yaptığı açıklamada, orduda Kovid-19'a yakalananların sayısının 1771'e çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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