Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 380'e yükseldi
10.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:54

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e çıktı.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 artışla 210 bin 728'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 776'sı yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 569 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 32 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 179 artarak 56 bin 217'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 642'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 738'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 380'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da "ölü sayısında 17 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük" seviyede oldu.

Tedbirler gevşetilecek

Fransa'da yarından itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler, kademeli olarak gevşetilecek.

Buna göre, yarından itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek. Bu tarihten itibaren kreş ve ilkokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak.

Ortaokullar, salgının etkili olmadığı bölgelerde 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokullarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek.

Salgının durumu 2 Haziran'da tekrar değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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