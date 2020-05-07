Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bine yaklaştı
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bine yaklaştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bine yaklaştı
07.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:22

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 987'ye çıktı.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 987'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 746 artışla 209 bin 444'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 961'i yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 208 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 29 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 1291 artarak 55 bin 27'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 178 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 386'ya, bakımevlerinde ise 9 bin 601'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 987 oldu.

Son 24 saate ilişkin veriler dikkate alındığında ölü sayısında düne kıyasla düşüş oldu.

İlk Kovid-19 vakalarının kasımda görülmüş olabileceği iddiası

Ülkenin Colmar kentindeki Albert-Schweitzer Hastanesinden yapılan açıklamada, ilk Kovid-19 vakalarının 16 Kasım'da görülmüş olabileceği ileri sürüldü.

Açıklamada, bu tarihte göğüs MR'ı çekilen kişilerde Kovid-19'dan şüphelenildiği ve bu kişilere test yapılacağı kaydedildi.

Daha önce de başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbni Sina Hastanesinin Acil Servisi Şefi Yves Cohen, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişide Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı.

Tedbirler gevşetilecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs'ta atılacağını belirtmişti.

Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest hale gelecek. Bu tarihte itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara para cezası verilecek. Ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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