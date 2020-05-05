Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e çıktı.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1406 artışla 204 bin 659'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 430'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 27 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 1435 artarak 52 bin 736'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 330 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 60'a, bakımevlerinde ise 9 bin 471'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 531 oldu.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Kaynak: AA