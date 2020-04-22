Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 340'a yükseldi Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a çıktı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1827 artarak 183 bin 268'e ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 218'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 741 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının iki haftadır düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 1587 artarak 40 bin 657'ye çıktığını dile getirdi.

Hastane ve yaşlı bakımevlerinde 544 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 236'a, yaşlı bakımevlerinde 8 bin 104'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 21 bin 340 olduğunu kaydetti.

Salomon, sigara içen Kovid-19 tespit edilen kişilerin hastalığı atlatmasının daha uzun sürdüğünü belirtti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA