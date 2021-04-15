Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 45 artışla 5 milyon 187 bin 879'a yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 102'ye çıktı.

Hastanelerde 5 bin 924'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 668 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1884 artışla 317 bin 36'ya ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 956 bin 87'ye çıktı, bunlardan 4 milyon 265 bin 276'sına ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan