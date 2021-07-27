Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son 24 saatte 5 bin 307 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının belirlendiği Fransa'da, Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Son 24 saatte 5 bin 307 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının belirlendiği Fransa'da, Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 307 artışla 5 milyon 999 bin 244'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı. Hastanelerde 886'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 843 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 40 milyonu aştı.

Alpes-Maritimes'tan sonra Bas-Rhin'de de maske zorunluluğu, alkol yasağı

Diğer yandan Alpes-Maritimes vilayetinden sonra, ülkenin doğusundaki Bas-Rhin vilayetinde de Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle 17 Haziran'da kamuya açık alanların büyük kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe konuldu.

Marketlerde, toplu taşımada, gösterilerde, sokaklardaki toplu bulunulan alanlar ile kuyruklarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Vaka sayısının her 100 binde 147'ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Bas-Rhin Valisi Josiane Chevalier, eğer salgın durumu daha da kötüleşirse, bar ve restoranlara saat 23.00'da kapanma zorunluluğu getirebileceklerini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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