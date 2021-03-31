Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Fransızları tedbirlere daha dikkatli şekilde uymaya çağırdı.

Salgının hala hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Macron, şimdiye kadar alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirtti.

Macron, Kovid-19'un mutasyonlu türlerinin ülkede ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu söyledi.

Yoğun bakımda bulunanların yüzde 44'ünün 65 yaş altında olduğunu ifade eden Macron, bu durum karşısında yeni tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Macron, hastanelerde yoğun bakım kapasitelerinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Salgın nedeniyle 19 bölge için getirilen sokağa çıkma yasağının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülkenin genelinde uygulanacağını duyuran Macron, ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyledi.

İnsanların evlerinin 10 kilometre çevresinde, İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini gösteren belgeyi yanlarında bulundurma şartıyla dolaşabileceğini ifade eden Macron, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlerin yasaklandığını aktardı.

Macron, ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanların kapatılacağını kaydetti.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 3 haftalığına kapatılacağını bildiren Macron, anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan, ortaokul ve liselerin ise 3 Mayıs'ta açılacağını belirtti.

60-70 yaş aralığındaki kişilerin 16 Nisan, 50-60 yaş aralığındakilerin 15 Mayıs ve 50 yaş altındaki kişilerin haziran ortasından itibaren aşı olabileceğini kaydeden Macron, 18 yaşın üstündeki kişilerin yaz sonuna kadar aşılanabileceğini söyledi.

Macron, mayıs ortasından itibaren bazı kültürel yerlerin hizmet vereceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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