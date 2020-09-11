Fransa'da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
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Fransa'da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ederken, hastaların izolasyon süresi 14 günden 7 güne indirilecek.

Fransa'da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
11.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:16

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ederken, hastaların izolasyon süresi 14 günden 7 güne indirilecek.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmaya devam ettiğinin belirtti.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yükseldiğine dikkati çeken Castex, Fransızları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve tedbirlere sıkı şekilde uymaya davet etti.

Castex, Kovid-19 hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini bildirdi.

İzolasyon kuralına uyulması için kontrollerin yapılacağının bilgisini paylaşan Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42'ye çıktığını belirtti.

Castex, bu bölgelerde valilerin yeni tedbirler alabileceğini söyledi.

Kovid-19 testlerinin sayısının artırılacağını ifade eden Castex, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede salgının seyrinin kötüleşmeye ve günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa'da dün bir günde 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Bu rakamla salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 813'e, toplam vaka sayısı ise 353 bin 944'e yükseldi.

Kaynak: AA

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