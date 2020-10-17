Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor
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Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor

17.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:02
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor

Fransa'da son 24 saatte yeni bir rekor sayıyla, 32 bin 427 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Fransa'da son 24 saatte yeni bir rekor sayıyla, 32 bin 427 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayılarındaki hızlı artış devam ediyor.

90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 33 bin 392'ye ulaştığı ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 427 artışla 867 bin 197'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 198 kişiden 1269'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.

Sokağa çıkma yasağı

Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde yürürlüğe girdi.

Fransızların 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Ülkede, son olarak 15 Ekim'de kayıtlara geçen 30 bin 621 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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