Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

07.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:29
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Melania Trump Süleyman Soylu Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Fatma Girik Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Töre Gökhan Gönül Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:30:55. #1.14#
title