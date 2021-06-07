Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1164 artışla 5 milyon 713 bin 917'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,4'e düştü.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde 66 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 110 bin 91'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 472'si yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 323 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 28 milyon 271 bin 153'e çıktı, bunlardan 13 milyon 997 bin 549'una ikinci doz da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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