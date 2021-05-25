Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Sağlık

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 199 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 199 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 155 artışla 5 milyon 609 bin 50'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte hastanelerde virüs nedeniyle 199 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı 108 bin 908'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 447'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 430 kişinin tedavisi devam ediyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,5'e geriledi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 23 milyon 713 bin 679'a çıktı, bunlardan 9 milyon 914 bin 533'üne ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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