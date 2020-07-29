Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 238'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi
29.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:51

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 238'e çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 1392 artışla 214 bin 733'e ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 238'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 380'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 450 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 189 artarak 81 bin 500'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 112 gündür düşerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanından maske tavsiyesi

Sağlık Bakanı Olivier Veran, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Fransızlara açık alanlarda da maske kullanma tavsiyesinde bulundu.

Veran, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yaparak, "(Kovid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli." ifadesini kullanmıştı.

Veran, ikinci dalgadan yalnızca Kovid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'da kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelmişti.

Kaynak: AA

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