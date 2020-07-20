Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 177'ye çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
20.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:42

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 177'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 350 artışla 208 bin 328'e ulaştı.

Son 3 gündür 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 177'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 467'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 589 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 79 bin 541 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 103 gündür düşüyor.

Açıklamada, salgının ülkede daha hızlı yayılmasından endişe edildiği belirtildi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu

Ülkede bugün itibarıyla salgın nedeniyle kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayanlara 135 avro ceza uygulanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Huysuz Virjin Merve Boluğur Selçuk Yöntem
Spor Can Bartu İrfan Buz Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 22:50:45. #1.15#
title