Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 843'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi
30.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:23

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 843'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 541 artışla 201 bin 152'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 602'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 536 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 76 bin 274'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 83 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843'e çıktı.

Kaynak: AA

Manşet

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