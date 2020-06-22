Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
22.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:10

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 373 artışla 198 bin 155'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 701'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 693 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 74 bin 612'ye yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 75 gündür düşüyor.

Son 24 saatte hastanelerde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 663 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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