Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 575'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
17.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:39

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 575'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 458 artışla 195 bin 579'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 772'si yoğun bakımda olmak üzere, 10 bin 267 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının 70 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 623 artarak 73 bin 667'ye yükseldi.

Salgında son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 575 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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