Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 374'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi
12.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:46

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 374'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 726 artışla 193 bin 692'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 879'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 124 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 65 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 423 artarak 72 bin 572'ye yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 374 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Maçka Parkı
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 21:54:36. #1.14#
title