Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 155'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 155'e yükseldi
07.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:09

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 155'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 343 artışla 191 bin 382'yi buldu.

Kovid-19 nedeniyle 1053'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 461 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı iki aydır düşüyor.

İyileşen kişi sayısı ise 39 artarak 70 bin 842'ye yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 155'e ulaştı.

Son 24 saatteki rakamlara göre, Fransa'da 14 Mart'tan bu yana bir günde kaydedilen en düşük ölü sayısına ulaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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