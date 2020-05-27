Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 596'ya çıktı.

27.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:47

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 596'ya çıktı. ??

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 191 artışla 220 bin 148'e ulaştı. ?

Kovid-19 nedeniyle 1501'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 49 gündür düşüyor.?

İyileşen kişi sayısı 705 artarak 66 bin 584'e yükseldi. ?

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 66 kişi yaşamını yitirirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 596'ya yükseldi.

Kovid-19 hastaları dijital takibe alınacak

Öte yandan Fransa Ulusal Meclisi, Kovid-19'la mücadele kapsamında hastaları ve onunla temasa geçen kişileri dijital takibe almayı amaçlayan akıllı telefon uygulamasının kullanımını onayladı. Oylamada 215 "hayır" ve 338 "evet" oyu kullanıldı.

"StopCovid" adlı uygulamayı hafta sonu itibarıyla isteyenlerin akıllı telefonlarına yükleyebileceği belirtildi.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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